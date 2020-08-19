Лукашенко отказался говорить с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит никакой роли в качестве посредника для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.
Об этом Меркель заявила после видеоконференции лидеров ЕС, сообщает Reuters.
Меркель сказала, что ЕС поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решила, чего хочет.
Она сказала, что предупредила президента РФ Владимира Путина о том, что российская военная интервенция «усложнит» ситуацию.
«Я не вижу роли для себя в качестве посредника с того момента, когда Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я сожалею. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы подтолкнуть национальный диалог», — сказала она.
Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.
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