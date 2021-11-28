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ЕС даст Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ

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ЕС даст Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро.

«Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году», — сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.

Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.

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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.

мигранты, Урсула фон дер Ляйен
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