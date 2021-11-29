Русский язык сделают обязательным предметом в университетах ЦАР

Со следующего учебного года русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР), передает местное издание Corbeau News со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру.

Студенты также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки, отмечается в сообщении.

Русский язык будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Как передает Agence Ecofin со ссылкой на руководство вузов, сейчас разрабатываются учебные программы. Агентство отмечает, что что инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги.

Как пишут издания, в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем они называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка.

Русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, который правил страной с 1966 по 1979 год (в 1986 году его приговорили к 20 годам заключения за геноцид и людоедство, а в августе 1993 года амнистировали, три года спустя он умер). Русский язык вернули в программу средней школы в ЦАР в 2019 году. Это произошло на фоне активизации сотрудничества между двумя странами.

Между Россией и ЦАР в 2018 году было заключено соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях.