Саакашвили с утра привезли в суд на заседание

Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя в Тбилисский городской суд, где в 11.00 (09.00 по Киеву) начнется заседание по одному из его дел, передают местные СМИ.

Очередное заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании «Имеди», в которых обвиняется экс-президент, пройдет в Тбилисском городском суде в понедельник. Это будет первое появление политика на публике после его задержания.

Ожидается, что сегодня Саакашвили выступит перед народом.

Первое слушание по данному делу состоялось 10 ноября. Тогда Саакашвили не допустили в зал заседаний с целью безопасности. Суд уже отменил Саакашвили меру пресечения в виде ареста по этому делу, однако политик остается в заключении, так как он осужден по другим делам.

Сейчас политик находится в Горийском военном госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.