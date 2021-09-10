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Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг «Мотор-Сич»

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Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг «Мотор-Сич»

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнёрам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия „Мотто- Сич“ и т.д. У нас есть такие случаи», — сказал Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и отметил, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был ещё больше.

«Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что большой рынок. Почему нет?» — указал Зеленский.

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По словам президента, разговор об отношениях Украины с Китаем, это «о стратегических отношениях, о стратегических отношениях, о стратегических экономических партнерах».

Мотор Сич, Владимир Зеленский
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