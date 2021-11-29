МИД рекомендует воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за штамма «омикрон»

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
«Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину», — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Также необходимо следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.
Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную «горячую линию» для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: emb_za@mfa.gov.ua.
Граждане Украины также могут обратиться за помощью на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.
Как сообщалось, штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
За последнее время его выявили в нескольких европейских странах — Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных «омикроном» на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.
Ряд стран мира уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки. Правительство Южной Африки с раздражением отреагировало на этим меры.
Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, в котором говорится, что ограничения на поездки «могут сыграть определенную роль в незначительном сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию».
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