Войти
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев
позиция
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Виктор Янукович имеет неплохие шансы выиграть у Украины в ЕСПЧ, - юрист

620
Виктор Янукович имеет неплохие шансы выиграть у Украины в ЕСПЧ, - юрист

Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы экс-президента Виктора Януковича. И у него есть очень неплохие шансы выиграть это и другие дела против Украины.

Об этом заявил адвокат Иван Либерман.

«У нас за последнее время столько внесено изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, что только на основании его несовершенства можно будет приять решение в пользу Януковича. И Украина будет обязана выполнять это решение, каким бы оно ни было, поскольку мы подписались под Европейской хартией и другими нормативными европейскими документами. Также у Януковича хорошие шансы доказать, что была реальная угроза его жизни и здоровью. Что касается других обвинения, по которым в Украине судят Януковича, то здесь ЕСПЧ тоже может иметь совершенно другое мнение, отличающееся от мнения украинской Фемиды. Опять же, учитывая несовершенство нашего законодательства, которое за последние года многократно менялось», — отметил юрист

«Нам нужно быть готовыми к тому, что вся планета узнает, что украинская Фемида нарушила права Януковича. И украинской судебной системе придется разбираться, на каком этапе это было сделано. Второе, Янукович может потребовать денежную компенсацию, в том числе и за моральный ущерб», — отметил юрист.

Напомним, 11 октября Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад.

В своем обращении к ЕСПЧ Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные лица, когда тот тайно покидал территорию Украины 21-22 февраля 2014 года. Однако, по словам истца, украинские правоохранительные органы отказались вести расследование этого происшествия. Также он заявил, что против него в Украине незаконно открыты 8 уголовных дел.

По словам Януковича, Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются длительности уголовного расследования. Также он заявил, публичные заявления представителей должностных лиц в его отношении, якобы нарушают один из основополагающих принципов судопроизводства — презумпцию невиновности.

Читайте также: На Бурштынской ТЭС очередная авария, есть пострадавшие

29 ноября Кассационный Уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрит жалобу по делу о государственной измене четвертого президента. Напомню, что в 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы и Апелляционный суд оставил это решение в силе. В случае, если и Кассационный Уголовный суд оставит приговор в силе, Янукович сможет также оспорить и его в ЕСПЧ.

Виктор Янукович, ЕСПЧ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 ноября 2021
Воскресенье, 28 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016