Виктор Янукович имеет неплохие шансы выиграть у Украины в ЕСПЧ, - юрист

Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы экс-президента Виктора Януковича. И у него есть очень неплохие шансы выиграть это и другие дела против Украины.
Об этом заявил адвокат Иван Либерман.
«У нас за последнее время столько внесено изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, что только на основании его несовершенства можно будет приять решение в пользу Януковича. И Украина будет обязана выполнять это решение, каким бы оно ни было, поскольку мы подписались под Европейской хартией и другими нормативными европейскими документами. Также у Януковича хорошие шансы доказать, что была реальная угроза его жизни и здоровью. Что касается других обвинения, по которым в Украине судят Януковича, то здесь ЕСПЧ тоже может иметь совершенно другое мнение, отличающееся от мнения украинской Фемиды. Опять же, учитывая несовершенство нашего законодательства, которое за последние года многократно менялось», — отметил юрист
«Нам нужно быть готовыми к тому, что вся планета узнает, что украинская Фемида нарушила права Януковича. И украинской судебной системе придется разбираться, на каком этапе это было сделано. Второе, Янукович может потребовать денежную компенсацию, в том числе и за моральный ущерб», — отметил юрист.
Напомним, 11 октября Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад.
В своем обращении к ЕСПЧ Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные лица, когда тот тайно покидал территорию Украины 21-22 февраля 2014 года. Однако, по словам истца, украинские правоохранительные органы отказались вести расследование этого происшествия. Также он заявил, что против него в Украине незаконно открыты 8 уголовных дел.
По словам Януковича, Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются длительности уголовного расследования. Также он заявил, публичные заявления представителей должностных лиц в его отношении, якобы нарушают один из основополагающих принципов судопроизводства — презумпцию невиновности.
29 ноября Кассационный Уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрит жалобу по делу о государственной измене четвертого президента. Напомню, что в 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы и Апелляционный суд оставил это решение в силе. В случае, если и Кассационный Уголовный суд оставит приговор в силе, Янукович сможет также оспорить и его в ЕСПЧ.
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