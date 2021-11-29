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Марина Ставнийчук не исключает, что Янукович выиграет у Украины в ЕСПЧ

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Марина Ставнийчук не исключает, что Янукович выиграет у Украины в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека может вынести решение в пользу бывшего президента Виктора Януковича по тем делам, по которым он будет осужден в Украине.

Об этом заявила председатель правления Общественного объединения «За демократию через право», вице-президент Всемирного конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

«ЕСПЧ действует на основании конвенции о защите прав человека и основных свобод — в отличии от наших судов, которые очень часто подвержены политическому влиянию и политической необходимости. Достаточно вспомнить, как рассматривались соответствующие дела в Украине, когда тот же Юрий Луценко еще за несколько дней до рассмотрения дела в суде говорил о том, что он знает фамилии судей, хотя они должны были быть распределены электронным путем. И многие, многие другие вещи. Более того, вызывает вопросы процедура заочного рассмотрения, которая применялась в делах Януковича. ЕСПЧ, несомненно, примет во внимание, в каких условиях это было принято, как использовалась эта процедура и так далее. Поэтому есть все основания на сегодняшний день полагать, что Янукович выиграет у Украины в ЕСПЧ», — заявила юрист.

Ставнийчук отмечает, что после решения ЕСПЧ дела против Януковича придется рассматривать в Украине заново.

«В правовом плане мы должны будем вернутся к рассмотрению этого вопроса повторно на основании решения ЕСПЧ. А не в правовом поле возникнет другой очень важный вопрос — а что же произошло в 2014 году? Потому что для многих людей это была Революция достоинства, но что это было для всех тех, кто получил власть по итогам этих событий? Во что они превратили Украину после Революции достоинства? То, что сейчас происходит с Украиной — это далеко не то, за что люди выходили на Майдан в 2013-2014 годах», — отметила эксперт.

Напомним, 11 октября Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад.

В своем обращении к ЕСПЧ Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные лица, когда тот тайно покидал территорию Украины 21-22 февраля 2014 года. Однако, по словам истца, украинские правоохранительные органы отказались вести расследование этого происшествия. Также он заявил, что против него в Украине незаконно открыты 8 уголовных дел.

По словам Януковича, Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются длительности уголовного расследования. Также он заявил, публичные заявления представителей должностных лиц в его отношении, якобы нарушают один из основополагающих принципов судопроизводства — презумпцию невиновности.

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29 ноября Кассационный Уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрит жалобу по делу о государственной измене четвертого президента. Напомню, что в 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы и Апелляционный суд оставил это решение в силе. В случае, если и Кассационный Уголовный суд оставит приговор в силе, Янукович сможет также оспорить и его в ЕСПЧ.

Виктор Янукович, ЕСПЧ, Марина Ставнийчук
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