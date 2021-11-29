Янукович сможет выиграть у Украины в Европейском суде по правам человека, - юрист

Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы экс-президента Виктора Януковича, которую он подал 6 лет назад.

Очевидно, это не последняя жалоба бывшего президента. ЕСПЧ также с высокой долей вероятности отменит решения украинских судов, по которым главным и единственным виновником утраты Крыма признан четвертый президент.

Такое мнение высказал адвокат Ростислав Кравец.

«Вероятность выигрыша Януковича в ЕСПЧ очень высока. Вопрос в том, как ЕСПЧ будет оценивать события на Майдане, будет ли он оценивать их с точки зрения законности либо он признает, что некие процессы могут происходить вне норм законодательства, и что в дальнейшем революцию можно как-то легализовать. А это, на мой взгляд окончательно подорвет доверие к ЕСПЧ. Потому что, если мы хотим соблюдать права человека и придерживаться норм законодательства, то мы должны их соблюдать, а не выдумывать себе политические основания для того, чтобы не делать этого», — отметил он.

При этом юрист считает, что последствия выигрыша Януковича в европейском суде могут быть значительными.

«Что касается финансовых последствий, то они будут незначительными, а что касается политических последствий, то они могут быть очень значимыми. Хотя, учитывая, что в Украине абсолютно не исполняется законодательство, лично для Януковича это максимум будет моральная сатисфакция. Кроме того, решение ЕСПЧ может быть использовано для отмены приговора Оболонского суда, который приговорил Януковича к 13 годам за госизмену», — отметил юрист.

Напомним, 11 октября Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад.

В своем обращении к ЕСПЧ Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные лица, когда тот тайно покидал территорию Украины 21-22 февраля 2014 года. Однако, по словам истца, украинские правоохранительные органы отказались вести расследование этого происшествия. Также он заявил, что против него в Украине незаконно открыты 8 уголовных дел.

По словам Януковича, Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются длительности уголовного расследования. Также он заявил, публичные заявления представителей должностных лиц в его отношении, якобы нарушают один из основополагающих принципов судопроизводства — презумпцию невиновности.

29 ноября Кассационный Уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрит жалобу по делу о государственной измене четвертого президента. Напомню, что в 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13-ти годам лишения свободы и Апелляционный суд оставил это решение в силе. В случае, если и Кассационный Уголовный суд оставит приговор в силе, Янукович сможет также оспорить и его в ЕСПЧ.