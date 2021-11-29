Войти
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев
позиция
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

В Минэкономики снизили прогноз роста ВВП Украины

833
В Минэкономики снизили прогноз роста ВВП Украины

В Министерстве экономики ожидают, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2021 году вырастет на 3,0% после падения в 2020 году на 4,0%. В следующем году также ожидается замедление.

Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос РБК-Украина.

«Ожидаются несколько более низкие темпы роста ВВП и в этом, и в следующем году. Рост ВВП по итогу 2021 года ожидается на уровне 3%. Соответственно из-за изменения базы прогнозных расчетов и уточнения отдельных предположений прогноза необходима определенная корректировка прогноза отдельных показателей и на 2022 год», — говорится в документе.

Как отметили в министерстве, ситуация в экономике в текущем году, преимущественно, характеризуется признаками постепенного восстановления. Почти все виды экономической деятельности демонстрируют рост по сравнению с 2020 годом. По расчетам Минэкономики на базе квартальных данных Госстата объем ВВП за 9 месяцев 2021 года увеличился на 2,1% по сравнению с 9 месяцами 2020 года.

«Впрочем, такой рост не превышает уровень падения, который наблюдался в аналогичном периоде прошлого года, что еще раз подтверждает разную степень адаптации отдельных видов экономической деятельности в условиях функционирования внутри страны и разную реакцию на изменения в мировом пространстве», — говорится в ответе.

Читайте также: В Украине пока не выявили штамм COVID-19 «омикрон»

В министерстве также отметили, что пока текущая социально-экономическая ситуация остается довольно изменчивой, а распространение в мире новой волны мутировавшего штамма коронавирус конце 2021 года и, соответственно, усиление противопандемических мер, продолжает давить на восстановление экономик мира и Украины и дает основания «ожидать затягивания процесса восстановления экономики Украины, в частности как минимум в первой половине следующего года».

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2021 год заложен официальный прогноз, разработанный Минэкономики и утвержденный правительством — рост ВВП на 4,6%. Этот прогноз не менялся.

ВВП, Минэкономики
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016