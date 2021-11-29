В Украине пока не выявили штамм COVID-19 «омикрон»

Новый штамм коронавирусной болезни «Омикрон» пока не обнаружен на территории Украины, но все не-«Дельта» образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID-19. На уровне областей существует определенный резерв ПЦР-тест-систем для определения штамма „Дельта“. Все не-„Дельта“ образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию. На сегодняшний день штамма „Омикрон“ не обнаружено на территории Украины», — сказа он на брифинге в понедельник.

Министр сообщил, что правительство уже приняло решение о выделении дополнительных 67,5 млн грн на закупку дополнительного количества тест-систем определения штамма «Дельта».

Он напомнил, что в стране действует система направления на секвенирование образцов так называемых «кластеров» — районов, где наблюдаются значительные всплески заболеваемости от людей, вернувшихся из-за границы, и от лиц, имеющих атипичное течение коронавирусной болезни.

«Это позволяет более целесообразно использовать лабораторные мощности для обнаружения новых штаммов», — сказал Ляшко.

«Украина ввела геномный надзор в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). С сентября 2021 года страна уже имеет мощности для полногеномного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена и позволяет, в том числе, осуществлять надзор за всеми циркулирующими в стране штаммами коронавируса. В среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов», — сказал министр.

Ляшко отметил, что в настоящее время неизвестно, вызывает ли штамм «Омикрон» более тяжелое течение коронавирусной болезни. В то же время рост числа госпитализаций в Южно-Африканской Республике, который объясняют нового штамма, может быть связан с увеличением общего числа инфицированных людей, а для понимания особенностей течения болезни после инфицирования «Омикроном» необходимо от нескольких дней до нескольких недель.

Глава Минздрава добавил, что в настоящее время в Украине используют ПЦР-тест-системы, которые используют по меньшей мере две мишени при обнаружении вируса, чувствительность и специфичность тест-систем не должна быть снижена.