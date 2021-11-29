Минцифры анонсировало 6 новых услуг на портале «Дия»

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало скорый запуск уведомлений о проверке кредитной истории физлиц банками и еще пять новых услуг на портале «Дия».
«Если любой банк проверяет вашу кредитную историю — вам приходит уведомление об этом. Для вас это сигнал о том, что может происходить какое-то мошенничество. Эта проактивная услуга, я уверен, поможет сотням украинцев в год не попасть в мошенническую схему. Также запускаем уведомления о судебных заседаниях», — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе онлайн конференции «Дия Саммит» в понедельник.
По его словам вскоре в «Дие» будет запущена услуга подачи ФЛП годовых деклараций, уведомления о проверке кредитной истории, уведомления о проведении судебных заседаний, автоматические уведомления об открытии исполнительных производств, а также возможность получения справки об отсутствии судимости.
Кроме того, в «Дие» обновили верификацию подписания документов и вскоре запустят фотоверификацию их подписания.
Как сообщалось, с 1 декабря 2021 года украинцы смогут присоединиться к бета-тестированию функции декларирования места проживания на портале «Дия».
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