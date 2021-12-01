Зеленский пообещал «экономические паспорта» - дети получат часть ренты за недра

Президент Украины Владимир Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

«Я хочу поблагодарить Верховную Раду — вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон № 5600, который увеличивает ренту: плату за использование природных ресурсов Украины, каждого украинца. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца», — заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента в среду.

Он объяснил, что в соответствии с этим законопроектом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

«Благодаря этим двум законам, наконец-то, наши или чьи-то олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей — я их поздравляю. И это будет впервые за годы нашей независимости», — добавил Зеленский.