Зеленский назначил на должности 28 судей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующие указы № 610, № 612, № 613, № 614 от 1 декабря размещены на сайте президента.

Согласно указам, 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и одну судью в хозяйственный суд Донецкой области.

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП), судейские и адвокатские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей в суды первой инстанции для решения кадровой проблемы в судах.