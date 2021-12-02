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Юрист: Некомпетентный руководитель САП может проработать совсем недолго

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Юрист: Некомпетентный руководитель САП может проработать совсем недолго

Затягивание конкурса по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры говорит о том, что ситуация зашла в тупик.

Такое мнение в комментарии высказал адвокат Иван Либерман.

«Правовой, кадровый и в какой-то степени компетентный тупик, - отметил он. - Все эти вопросы, говорят о глобальной проблеме, о том, что в Украине очень нужно создать новый уголовно-процессуальный кодекс. Он должен стать настольной Библией для всех служб САП, это не просто настольная книга, это их «конституция». Если не будет доверия к САП, а они занимаются вип-персонами в стране, то что уже говорить тогда про остальных».

Комментируя тот факт, что финалисты конкурса детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор из офиса генпрокурора Андрей Синюк по сути провалили финальный тест (практическое задание), Либерман отметил: «Это говорит о ненадлежащей компетенции на данную должность согласно этому тестированию, что, в свою очередь, может повлечь последствия, а именно нарушение прав людей».

По словам адвоката, руководители САП выносят достаточно весомые процессуальные решения, которые являются составляющей уголовных дел. И недостаточная их компетентность приведет к тому, что Европейский суд по правам человека позднее будет признавать нарушение прав человека и требовать выплатить им компенсацию за счет украинских налогоплательщиков.

«Поэтому любой риск с некомпетентностью, с недостаточной эрудированностью в сфере, в которой они проходили тестирование, может привести к имиджевым потерям на международном, мировом уровне, - считает юрист. - Такое допускать точно нельзя».

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Либерман полагает, что если недостаточно компетентного претендента все же назначат на должность руководителя САП, срок его службы может оказаться очень коротким.

«Пока не будет проведен новый конкурс, который могут выиграть более сильные и компетентные, - отметил адвокат. – Таким образом мы опять получаем формализм. Формализм вместо эффективности. Все устали от формальностей. Люди хотят компетентности, хотят уверенности. Потому что это предельно важно для жизни любой страны».  

САП
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