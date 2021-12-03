В Кремле готовятся к видеоконференции Путина и Байдена

Президенты РФ Владимир Путина и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.
На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом «в формате, очевидно, видеоконференцсвязи».
«Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить», — сказал Ушаков.
По словам Ушакова темами предстоящих переговоров президентов, станут «неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах», также актуальные вопросы международной повестки — Афганистан, Иран, Украина и очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы о проведении саммита постоянных членов СБ ООН.
Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: «Нет. После Индии прорабатывается такая возможность».
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