Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Штамм омикрон обнаружили уже в 38 странах

230
Штамм омикрон обнаружили уже в 38 странах

Омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы получили сообщения из 38 стран», — сказал она, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных «во всех шести регионах» ВОЗ.

По ее словам, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. «Имеется предположение о более высокой заразности штамма», — сказала эксперт. — Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом «дельта», который по-прежнему доминирует в мире«.

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести — «от легких до тяжелых». Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано это «с любыми вирусами, циркулирующими среди населения», или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант. Чтобы это выяснить, «потребуется определенное время».

Читайте также: В Беларуси признали экстремистскими соцсети «Радио Свобода»

Эксперт пояснила, что пока нет полной ясности и в том, как воздействуют на этот штамм имеющиеся на настоящий момент вакцины от COVID-19. «Это большой вопрос для нас. Потребуется время, чтобы понять воздействие вакцин», — констатировала Керкхове.

Как уточнил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пока нет данных о том, что для борьбы с «омикроном» потребуется менять вакцины от коронавируса.

ВОЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 декабря 2021
Четверг, 2 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016