Штамм омикрон обнаружили уже в 38 странах

Омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом заявила пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы получили сообщения из 38 стран», — сказал она, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных «во всех шести регионах» ВОЗ.

По ее словам, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. «Имеется предположение о более высокой заразности штамма», — сказала эксперт. — Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом «дельта», который по-прежнему доминирует в мире«.

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести — «от легких до тяжелых». Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано это «с любыми вирусами, циркулирующими среди населения», или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант. Чтобы это выяснить, «потребуется определенное время».

Эксперт пояснила, что пока нет полной ясности и в том, как воздействуют на этот штамм имеющиеся на настоящий момент вакцины от COVID-19. «Это большой вопрос для нас. Потребуется время, чтобы понять воздействие вакцин», — констатировала Керкхове.

Как уточнил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пока нет данных о том, что для борьбы с «омикроном» потребуется менять вакцины от коронавируса.