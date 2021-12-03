В Беларуси признали экстремистскими соцсети «Радио Свобода»

Социальные сети белорусской редакции «Радио Свобода», включая каналы в Telegram и YouTube, признаны в стране экстремистскими. Об этом сообщило в пятницу Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

«Такое решение принято судом Центрального района Минска», — уточняется в сообщении ведомства. В МВД напомнили, что распространение информации из этого источника преследуется по закону, это может повлечь штраф или административный арест.

В Беларуси экстремистскими признаны более 300 интернет-ресурсов.