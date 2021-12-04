Украина купит у Турции еще не менее 20 «Байрактаров»

Турция готовит поставку еще не менее 20 ударных беспилотников Bayraktar-TB2 в Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах.
Компания Baykar, пишет Bloomberg, с 2019 года продала Украине «десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами», а «заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки».
Источник в турецком правительстве также сообщил Bloomberg, что на стадии разработки находятся новые сделки, в том числе о совместном производстве с Турцией ракет-носителей типа украинской «Зенит-2». Это может помочь Турции в разработке баллистических ракет, отмечает агентство, хотя по заявлению высокопоставленного турецкого чиновника, «у Анкары нет таких намерений».
В сентябре издание defensenews.com сообщало, что Украина и Турция готовили контракт на 24 беспилотника Bayraktar-TB2.
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