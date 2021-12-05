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Беларусы вручили военному атташе Украины ноту протеста

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Минобороны Беларуси вручило ноту протеста военному атташе Украины в связи нарушениями государственной границы. Об этом сообщило в воскресенье белорусское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, — говорится в сообщении.

Там указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно», — сообщили в Минобороны.

«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», — добавили в ведомстве.

Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Беларуси на южном направлении, заявили в Министерстве обороны.

Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: «Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска „Новая Рудня“ Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины». Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м «пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси».

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В Государственной пограничной службы Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. «Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не отвечает действительности... Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в том числе не допущено нарушения воздушного пространства Беларуси», — сказал спикер ведомства, добавив, что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках операции полиции по усилению границы с Беларусью, продолжающаяся с 23 ноября, будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская не предоставила им никаких материалов об инциденте.

Беларусь
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