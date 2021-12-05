Лавров заявил, что Украина не будет выполнять минские соглашения и ее надо заставлять

Киев не намерен следовать минским договоренностям по собственной воле, его якобы надо заставлять. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Если ее (Украину — Ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан „нормандский формат“, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами, — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. — Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать».

Напомним, что в основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название «Комплекс мер по выполнению минских соглашений», не реализован.