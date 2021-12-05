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Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины

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Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины

Торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины пройдут в понедельник одновременно в Харькове, Киеве, Краматорске Донецкой области, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области с участием президента Украины Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, торжества начнутся одновременно 6 декабря в 18.00, и в рамках празднования между этими населенными пунктами будет проведен телемост. В Харькове мероприятия будут проходить на площади Свободы, в Одессе — возле Морского вокзала, в Краматорске — на площади Мира, во Львове — возле Национальной академии сухопутных войск им.Сагайдочного на перекрестке улиц Героев Майдана и Стрыйской, в Киеве — на ул.Михайловской.

Состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия.

Зеленский в Харькове примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию создания вооруженных сил, которые пройдут на площади Свободы. Совместно с президентом поздравления передаст главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. На главной площади Харькова состоится военный марш и передача техники боевым бригадам — 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей «Козак-2М1».

Телевизионную эстафету в Одессе примет министр обороны Украины Алексей Резников. При его участии состоится церемония включения в состав Военно-морских сил ВСУ 21 патрульных катера «Айленд», а также передача другой техники.

В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами Александр Павлюк. В этом городе торжественно передадут военным 34 единицы автомобилей «Казак-2М1».

В пгт Озерное Воздушным силам ВСУ будет передан вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и Ан-26.

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Во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV соответственно.

В программе торжеств по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины — концерты, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник 6 декабря в 18.00.

В Харькове выступят группа Друга Ріка, в Одессе — Pianoбой, в Краматорске — Брутто, во Львове — Скай, а в Киеве — группа Антитела.

ВСУ
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