В Украину прибыла вторая партия угля из США

В Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с 66 тыс. тонн американского угля для ТЭС «ДТЭК Энерго», принятое на 20-й причал порта ТІС (TransInvestService, оперирует в акватории морского порта «Южный), сообщил департамент по коммуникациям энергохолдинга ДТЭК в воскресенье.
«В ближайшие дни уголь пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды», — отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев, слова которого цитируются в сообщении ДТЭК.
Согласно ему, всего ДТЭК законтрактовал 7 судовых партий угля из США и Колумбии общим объемом 470 тыс. тонн. Первая из них, законтрактованная для ПАО «Центрэнерго», поступила в конце ноября, еще три ожидаются на протяжении декабря, остальные в январе.
В компании уточнили, что общий объем законтрактованного на сегодня угля из Польши, Казахстана и США составляет 0,9 млн тонн.
«ДТЭК продолжает переговоры о дополнительных объемах топлива», — отметили в компании.
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