Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский положительно высказался о факте состоявшихся во вторник переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С таким заявлением он выступил в среду на совместном с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем брифинге.

«Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом Российской Федерации», — отметил глава государства.

В то же время он отказался дать более широкий комментарий по встрече. «Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», — отметил он. Отвечая на вопрос, почему разговор с Байденом состоится в четверг, Зеленский сообщил, что «было предложено такое время».

Кроме того, украинский лидер отметил важность «личной роли» президента США в урегулировании конфликта на Донбассе.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.