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Посол ЕС рассказал, как Украине бороться с коррупцией

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Посол ЕС рассказал, как Украине бороться с коррупцией

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас подчеркивает необходимость создания Украиной «дорожной карты» реальной борьбы с коррупцией, завершения судебной реформы и обеспечения максимальной прозрачности при отборе новых руководителей антикоррупционных органов.

В четверг в Киеве в ходе конференции «Семь лет антикоррупционной реформы», приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, он отметил, что Украина достигла значительного прогресса в формировании антикоррупционной инфраструктуры.

«В контексте реформирования есть некие, скажем так, откаты назад, но все-таки результаты уже ощутимы... Очень важно удержать и сделать устойчивыми результаты. И вы можете быть уверенными в том, что Европейский союз рядом с вами и продолжит оказывать полную политическую и техническую поддержку», — заверил Массикас, которого цитирует Интерфакс-Украина.

«Сегодня я выступаю тут, а в это время Россия наращивает свое военное присутствие возле границ Украины. Я хочу повторить, что мы, безусловно, поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Несмотря на такие вызовы, мы рассматриваем Украину как важного партнера на мировой арене», — сказал посол.

В этом контексте он обратил внимание на то, что Украине следует «разработать повестку дня противодействия коррупции». «Следует плотнее работать с гражданским обществом, начать разрабатывать нарратив нулевой толерантности к коррупции... Это необходимо, чтобы улучшить инвестиционный климат, и мы будем поддерживать Украину на этом пути», — сказал Маасикас.

В частности, по его словам, очень важно сконцентрироваться на отраслевых реформах, чтобы снижать коррупцию в энергетическом, оборонном секторах.

«К сожалению, Украина до сих пор не разработала стратегического плана действий внедрения своих реформ по противодействия коррупции, он завис в Верховной Раде и слишком долго этот документ не рассматривается», — сказал посол.

Он обратил внимание, что антикоррупционная стратегия не просто предложит анализ борьбы с коррупцией, но и «реалистическую дорожную карту решения приоритетных проблем».

«Что касается судебной системы. Мы видим, что очень важные шаги были предприняты в этом году. Был создан Этический совет Высшего совета правосудия. Также Высшая квалификационная комиссия судей была создана. Эти структуры призваны реформировать другие институты, которые лежат в сердце судебной системы Украины. Важно, чтобы такая реформа была внедрена очень быстро», — сказал Массикас.

По его словам, также «не следует затягивать реформирование Конституционного суда».

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Кроме того, посол отметил важность прозрачного, дистанцированного от политики процесса избрания руководителей антикоррупционных органов и быстрейшего завершения конкурса на должность руководителя САП.

«Необходимо поддерживать эффективность и независимость НАБУ, САП, ВАКС, НАПК... Гарантии деполитизированного процесса отбора руководителей органов противодействия коррупции. Очень важно, чтобы процесс отбора нового руководителя САП был проведен без каких-либо промедлений. Этот процесс был очень длительным и показал политические недоразумения внутри страны. И этот опыт следует взять во внимание, когда будет проходить процесс отбора нового директора НАБУ», — подчеркнул Массикас.

коррупция, судебная реформа, САП, Матти Маасикас
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