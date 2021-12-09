Для получения «тысячи Зеленского» нужно подать заявку до 29 декабря

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «е-Поддержка» на первом этапе необходимо подать заявку в системе «Дия» до 29 декабря.
«Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, необходимо подать заявку в „Дие“ с 19 до 29 декабря этого года», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.
Премьер отметил, что таким образом средства можно будет получить уже в текущем году.
По словам Шмыгаля, со следующей недели будет запущено бета-тестирование такой услуги в «Дие».
Ранее, 15 ноября, президент Украины заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.
Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение «Дия» в безналичной форме. Для этого гражданин в «Дии» выбирает услугу «е-Поддержка», проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6 тыс. предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.
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