США ввели санкции против Андрея Портнова

Министерство финансов США ввело санкции против адвоката Андрея Портнова, который занимал пост заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении финансового ведомства.

Под рестрикции в рамках американского Глобального акта Магнитского также подпал Фонд Андрея Портнова.

Также в списке санкций оказались шесть других физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).

Санкции вводятся по закону Магнитского против лиц, которых США считают причастными к нарушению прав человека. Введение санкций предполагает блокировку активов в США и запрет американцам иметь дело с попавшим под санкции лицом.