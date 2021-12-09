США ввели санкции против Андрея Портнова

Министерство финансов США ввело санкции против адвоката Андрея Портнова, который занимал пост заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении финансового ведомства.
Под рестрикции в рамках американского Глобального акта Магнитского также подпал Фонд Андрея Портнова.
Также в списке санкций оказались шесть других физлиц из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора и семь юридических лиц из Анголы, Южного Судана и Макао (КНР).
Санкции вводятся по закону Магнитского против лиц, которых США считают причастными к нарушению прав человека. Введение санкций предполагает блокировку активов в США и запрет американцам иметь дело с попавшим под санкции лицом.
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