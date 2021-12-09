Суд заочно арестовал миллиардера Галантерника

Высший антикоррупционный суд арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Он подозревается в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, отмывании денег и злоупотреблении властью, информирует «Интерфакс-Украина».

9 декабря ему избрали меру пресечения. Одесский бизнесмен заочно арестован на 2 месяца.

Отмечается, что возглавляемая им преступная организация нанесла ущерб на 689 млн гривен.

В ноябре Владимира Галантерника объявило в розыск НАБУ. Причина — дело о хищении общественной земли в Одессе.

Напомним, в Одессе Галантернику принадлежит часть рынков «Привоз», «7-й километр», торгово-развлекательных центров City Center, City Center «Котовский», Аркадия Сити и бутик-отель «De Paris».