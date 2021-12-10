Time назвал спортсменом года снявшуюся с турнира на Олимпиаде гимнастку

Американский журнал Time назвал «спортсменом года» четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз.

«Влияние спортсмена все чаще измеряется не только в победах и поражениях. Этот год продемонстрировал уникальные возможности спортсменов выдвинуть психическое здоровье на передний план в широком общественном диалоге», — отмечается в редакционной статье.

На Играх в Токио в августе 2021 года Байлз из-за психологических проблем снялась по ходу командного турнира, отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях в трех отдельных видах. Гимнастка вернулась только к упражнениям на бревне, где в итоге завоевала бронзу. Кроме того, в Токио на ее счету серебро в командном многоборье, в котором впервые на Олимпийских играх победили россиянки.

В сентябре Байлз и гимнастки Эли Райсман и Маккайла Марони выступили перед сенатом по делу бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, который в 2018 году был признан виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок и приговорен к тюремному сроку до 175 лет.

В сентябре Байлз возглавила список 100 самых влиятельных людей по версии Time в категории «Титаны».

В 2016 году стало известно, что Байлз использует запрещенные препараты по так называемому терапевтическому исключению. Спортсменка заявила, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности, из-за которого приходится принимать психостимуляторы.