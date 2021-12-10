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В ВМС уверяют, что РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует судоходству

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Российская сторона разместила навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в Азовском море в связи с якобы проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ и по состоянию на 10 декабря перекрыла около 70% акватории Азовского моря, сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее озеро», — говорится в сообщении.

9 декабря ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. В 13:45 сопровождающий «Донбасс» корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом. «Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс. Далее российские военные констатировали, что корабль «на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

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В штабе ООС опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном «Донбасс» «чувствительных» для россиян зон Азовского моря. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал передвижения украинского корабля «Донбасс» в Азовском море законным, так как оно является акваторией совместного использования Украины и РФ.

Азовское море, отношения с Россией
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