В Минздраве ФРГ не верят, что COVID-19 удастся победить в ближайшие годы

Коронавирус вряд ли получится полностью победить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Bild.

«В обозримом будущем — за четыре года — у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами», — сказал он.

По словам министра, который выступает за всеобщую вакцинацию, прививки — это «не личное дело» каждого. Как подчеркнул Лаутербах, от того, как быстро будут делаться бустерные прививки, зависит строгость ограничений в Германии.

Как считает глава Объединения семейных врачей ФРГ Ульрих Вайгельд, летом нужно будет проходить ревакцинацию еще раз.

Лаутербах в последние годы был депутатом Бундестага от Социал-демократической партии Германии, экспертом в области здравоохранения. Широкую известность в обществе он получил на фоне пандемии. Политик посещал различные телевизионные шоу в качестве эксперта и нередко выступал с радикальными прогнозами, многие из которых не сбылись. Его назначение на должность министра здравоохранения стало неожиданностью для политических наблюдателей.