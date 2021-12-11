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Президент Литвы не исключает «худший сценарий» в отношениях с РФ

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Президент Литвы не исключает «худший сценарий» в отношениях с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии сейчас очень высока, и все совместные усилия нужно направить на то, чтобы не допустить худшего сценария.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя состоявшуюся в четверг беседу с президентом США Джо Байденом, в которой участвовали лидеры стран «Бухарестской девятки», передает Delfi.

«...Это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», — подчеркнул Науседа.

По его словам, участники встречи констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока. «Есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было», — заявил Науседа.

Он подчеркнул, что в условиях исходящей от России военной угрозы важно единство партнеров по НАТО.

По словам президента Литвы, сдерживание — это лучшее средство, чтобы «уважались права независимых государств», а Байден «берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа». «Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким», — подчеркнул Науседа.

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Как сообщалось, 7 декабря в режиме видеоконференции состоялись переговоры президентов США и России, которые в течение двух часов обсуждали проблемы безопасности, в частности концентрацию российских войск вокруг границ Украины.

По официальной информации Белого дома, президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии».

отношения с Россией, Гитанас Науседа
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