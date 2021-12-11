Российским судьям посоветовали обходиться без мата в официальных документах

Комиссия Совета судей России по этике напомнила местным судьям о недопустимости использовать нецензурные выражения в официальных документах, соответствующее письмо опубликовано на сайте комиссии.
В документе сказано, что присутствие в тексте судебного постановления ненормативной лексики, «тем более нецензурной брани как самого вульгарного и общественно осуждаемого вида», нарушает требования действующего законодательства.
Использовать такую лексику недопустимо, за исключением «иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», отмечается в письме. «Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации», — заявили в комиссии.
Использование нецензурной брани и распространение материалов с ней в определенных обстоятельствах может быть наказуемо, а присутствие такой лексики в судебных актах негативно влияет на авторитет правосудия, говорится в письме.
Чаще всего мат появляется в постановлениях судей из-за копирования и «бездумного перенесения» фрагментов других документов — текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и так далее, заявили в комиссии. Случаи, когда у суда возникает необходимость дословно зафиксировать высказывание или цитату с ненормативной лексикой, являются «достаточно редкими» — например, если нужно назначить лингвистическую экспертизу. В этом случае судьям рекомендуют использовать пропуски в бранных словах или на их месте или заменять части слов определенными символами.
В конце января в некоторых определениях судьи Арбитражного суда Москвы, специализирующейся на делах о банкротстве, обнаружились ругательства. Слова в документах были напечатаны белым шрифтом, поэтому при вынесении решений их не заметили. Однако эту фразу, находившуюся перед подписью судьи, можно было увидеть при выделении и копировании. Арбитражный суд начал проверку, нескольких сотрудников уволили.
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