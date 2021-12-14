В Венгрии 7 человек погибли в результате ДТП машины с мигрантами

Семь человек погибли и четверо пострадали при въезде в дом автомобиля с нелегальными мигрантами в венгерском Морахаломе. Об этом сообщает 24.hu со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, инцидент произошел в 23:40 13 декабря по местному времени (22:40 по Киеву). Автомобиль, который перевозил мигрантов врезался в стену дома, после чего перевернулся. Всего вместе с водителем в машине находились 11 человек, сам он также пострадал.