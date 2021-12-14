Цена газа в Европе уже выше $1400

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник выросла на 5,3% и поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 09:04 по Киеву выросла до $1 425 за 1 тыс. куб. м, или €122,195 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).