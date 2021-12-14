Зеленский считает «странными» требования РФ гарантий нерасширения НАТО

Российская сторона не может требовать от Украины никаких гарантий после нарушения собственных обещаний, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

Комментируя требования президента РФ Владимира Путина о предоставлении письменных гарантий невступления Украины в НАТО, Зеленский напомнил, что ранее Украина уже получала от РФ гарантии безопасности.

«Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала — третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушила сама российская сторона», — подчеркнул президент Украины.