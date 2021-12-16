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Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
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Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине

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Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине

Страны-члены НАТО пока не пришли к единой позиции в вопросе военной помощи Украины и предоставления вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Как вы понимаете, объединенной позиции касательно вступления Украины в НАТО среди 30 стран пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. И точно так же нет объединенной позиции среди государств касательно военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставке оружия — Ред.). Тем не менее, я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов», — заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Президент также заявил, что действия РФ стали катализатором евроатлантических устремлений Украины и подчеркнул, что именно агрессия РФ против Украины в 2014 году повлекла существенный рост количества сторонников вступления в НАТО среди украинцев.

«Самая активная стадия этого желания (вступления в НАТО среди украинцев — Ред.) и самый большой процент людей, которые поддерживают это членство в НАТО в Украине появился именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым... После 2014 года, после начала войны я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Глава государства уточнил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружественное окружение и любая агрессия со стороны какой-либо соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.

Президент подчеркнул, что Украина большое государство и украинская армия достаточно крепка, однако ее численность в разы меньше, чем численность армии РФ, которая является «одной из самых мощных армий».

«Если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество — тысячи, сотни тысяч, миллионы жертвы — поэтому мы этого точно не хотим... И если может быть эскалация, по которую все говорят... это выглядит достаточно опасно... НАТО не должно Украине ничего. НАТО будет, если не выстоит наша армия, должна всем своим странам. Потому что НАТО охраняет именно стран-членов НАТО. А сегодня форпост такой — это Украина, не являющаяся членом НАТО», — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования покупки Украиной оружия в рамках переговоров.

НАТО, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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