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Луценко и Богдан обслуживали финансистов Могилевича, - расследование

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Луценко и Богдан обслуживали финансистов Могилевича, - расследование

Экс-прокурор Юрий Луценко и экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан причастны к рейдерской атаке на соевый завод в городе Новая Каховка. Об сообщает сайт «Апостроф».

В публикации указывается, что Юрий Луценко и Андрей Богдан действовали в интересах бизнесменов братьев Сегаль, находившихся в розыске Интерпола и якобы близких к российскому криминальному «авторитету» Семену Могилевичу. В частности, речь идет о содействии братьям Сегаль в установлении контроля над проданным в 2011 году залоговом имуществе банка Надра — соевом заводе в Новой Каховке.

«Андрей Богдан в течение нескольких лет был адвокатом и партнером братьев Сегаль, которых СМИ называли финансистами небезызвестного Севы Могилевича. А сотрудники руководимой Луценко Генпрокуратуры, как писали СМИ, сначала приняли участие в физическом захвате соевой фабрики, а затем фабрику „передали на хранение“ компании-банкроту „Каховка Пром-Агро“. И именно при Юрии Луценко братья Сегаль были сняты из международного розыска Интерпола, где они находились по обвинению в хищении средств рефинансирования НБУ из банка „Надра“. Связующим звеном между Сегалями и Луценко мог быть советник последнего Андрей Богдан, который, как установили журналисты „Наших грошей“, с октября 18-го по апрель 19-го приходил в ГПУ не менее 16 раз. Так что синхронность заявлений Луценко и Богдана в адрес президента случайна только для непосвященных», — пишет «Апостроф».

Как сообщает издание, братья Сегаль были признаны главными виновниками банкротства банка Надра в 2009 году. Однако, несмотря на это, провели рейдерский захват завода в 2018 году при поддержке Генеральной прокуратуры, руководимой Юрием Луценко и оффшора, интересы которого представлял Андрей Богдан.

На момент атаки соевый завод находился в собственности «Мисто банка». Захват предприятия стал причиной введения временной администрации НБУ в «Мисто банк» и ликвидации финучреждения. Несмотря на открытые криминальные производства по факту захвата предприятия и неоспоренное в суде право собственности банка, НБУ заявил, что «Мисто банк» неправомерно учитывает предприятие как актив.

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«14 декабря 2020 регулятор ликвидировал финучреждение. Несмотря на открытые судебные процессы „Мисто банка“, в ходе которых он мог так же, как и летом, восстановить в реестре запись о праве собственности на соевую фабрику. Несмотря на открытые криминальные производства по фактам действий оппонентов банка. Несмотря на гражданский иск банка о возмещении материального ущерба в размере 272 млн. грн, причиненного в результате неправомерной отмены государственной регистрации права собственности на соевую фабрику. Несмотря на то, что право собственности „Мисто банка“ на фабрику так и не было оспорено в судебном порядке», — сообщает «Апостроф».

рейдерство, Юрий Луценко, Андрей Богдан
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