Еврокомиссия подготовила меры противодействия России в случае эскалации в Украине

Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные меры против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар Марош Шефчович.

«Я вновь повторяю приверженность ЕС поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины... Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать. Мы представим эти опции на саммите ЕС завтра», — сообщил еврокомиссар на пленарной сессии в Страсбурге.

При этом, Шефчович подчеркнул, что в ЕК «настаивают на использовании дипломатических усилий для предотвращения такой эскалации, мы также выступаем за предотвращение эскалации и за мирные решения».