Bloomberg сообщает о нежелании стран ЕС вводить новые санкции против России

Ряд ведущих стран Евросоюза выступают против планирования новых санкций и других мер против России в случае ее вторжения в Украину, предпочитая переговоры. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.

По данным агентства, среди стран, выступающих за диалог, Германия, Испания, Италия и Франция.

Агентство отмечает, что другие страны ЕС утверждают, что публичная поддержка новых санкций поможет лучше сдерживать РФ. О каких именно странах идет речь, Блумберг не поясняет.

В последнее время на Западе и в Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В РФ это отрицают.