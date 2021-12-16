Регулятор ФРГ не ожидает решения по Nord Stream 2 в первом полугодии 2022 года

Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение о запуске «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. С таким заявлением выступил в четверг глава регулятора Йохен Хоман.

«Решений не будет в первом полугодии», — приводит его слова агентство Reuters. Хоман указал на то, что ранее агентство приостановило процесс сертификации газопровода и продолжит его, как только получит от Nord Stream 2 AG необходимые документы. «У нас их пока нет на руках», — сообщил глава регулятора.

«В тот момент, когда документы поступят к нам, снова начнется отсчет периода проверки», — сказал он. Потом решение будет передано в Еврокомиссию.

Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Строительство газопровода полностью завершилось еще 10 сентября 2021 года.