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Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн

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Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере EUR300 млн, говорится в сообщении банка.

«Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — отмечается в релизе.

Согласно ему этим займом ВБ поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

«В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению», — приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было оградить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

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Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка Украины, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», утвержденного 10 декабря этого год.

Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

Всемирный банк, коронавирус
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