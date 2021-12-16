Столтенберг не сказал Зеленскому, когда Украина станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году наша страна станет полноправным членом альянса. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В своем видеообращении в Facebook, комментируя итоги встречи главы альянса Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского, Кулеба подчеркнул, что этот вопрос поднимался украинской стороной.
«Единственный недостаток — год, когда Украина станет членом НАТО — нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия „когда Украина станет членом НАТО“ — это исключительно дискуссия, которую ведут Украина и НАТО», — заверил Кулеба на фоне требований России к НАТО остановить расширение альянса на восток.
Зеленский и Столтенберг в четверг провели встречу в Брюсселе. По итогам переговоров Зеленский заявил, что единой позиции тридцати государств по вступлению Украины в НАТО и предоставлению нашей стране военной помощи пока нет, но курс Украины на членство в альянсе остается неизменным.
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