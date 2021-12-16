Цена газа в Европе продолжает расти – уже выше $1600

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла на 3,5% и поднялась выше $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:29 по Киеву выросла до $1 602 за 1 тыс. куб. м, или €137 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
К 17:35 цена газа ускорила рост до 4,2% и составила $1 611 за 1 тыс. куб. м, или €137,795 за МВт ч.
В предыдущий торговый день, 15 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1 447 за тыс. куб. м.
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