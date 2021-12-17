В Украину идут серьезные морозы

В ближайшие дни в Украине будет облачная погода с небольшими осадками и температурой от 3° мороза до 2° тепла. А уже с 21 декабря ожидается снижение температуры до 4-10° мороза днем (в Карпатах и на северо-востоке страны ночью и днем 10-15° мороза).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 17 декабря в Украине облачно. Небольшой дождь и мокрый снег, ночью в Харьковской и большинстве центральных областей, днем в юго-восточной части умеренные осадки. На дорогах западной части местами гололедица, на востоке страны местами гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах — снег; температура в течение суток 3-8° мороза.

По данным синоптиков, 18-19 декабря в Украине будет облачно. 18 декабря местами небольшой снег, в Карпатах, ночью и восточных областях умеренный снег. 19 декабря умеренный снег, в южной, ночью и восточной частях без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, 19 декабря ночью в западных областях, днем по Украине 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза (ночью 19 декабря в южной и восточной части 1-6° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

20 декабря небольшой, в Карпатах, ночью и в восточных и юго-восточных областях умеренный снег; температура ночью и днем 1-6° мороза, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью от 3° мороза до 2° тепла. 21 декабря без осадков; понижение температуры: ночью 7-13° мороза, днем 4-10° мороза (в Карпатах и на северо-востоке страны ночью и днем 10-15° мороза), на Закарпатье и в южной части ночью 4-9° мороза, днем 0- 5° мороза.

В столичном регионе 17 декабря переменная облачность, небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью и днем 1-3° тепла, по области — ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

18-19 декабря в столице облачно. 18 декабря местами небольшой, 19 декабря повсюду умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем 19 декабря порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

20 декабря в Киеве небольшой снег; температура ночью и днем 1-6° мороза. 21 декабря без осадков; снижение температуры ночью до 8-13° мороза, днем до 5-10° мороза.