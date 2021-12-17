Шмыгаль снова заверил, что в стране нет проблем с углем

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

«О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц», — заявил Шмигаль.

По словам премьера, с углем проблематика решена, также нет проблем с газом.

«По запасам газа — их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон», — заверил глава правительства.

Отметим, Служба безопасности Украины письмом к правительству от 8 декабря предупредила об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

На 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не были соблюдены минимальные требования по запасам угля.