Кулеба просит Запад внести ясность в заявления о возможных санкциях против РФ

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг нашей страны.

В опубликованном в субботу интервью американской газете The Washington Post Кулеба заявил, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Запада к решительным ответным действиям в случае вторжения РФ в Украину.

По словам министра, украинские должностные лица призывают западные страны к утверждению пакета санкций, которые, помимо прочего, будут предполагать отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также рестрикции в отношении активов представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. «Из моих неофициальных бесед с западными должностными лицами я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», — заявил Кулеба.

Помимо этого, он также призвал США и, возможно, Великобританию действовать самостоятельно, если ЕС, поддерживающий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, предложит менее жесткие меры. Как считает Кулеба, Вашингтон и Лондон не должны ослаблять рестрикции со своей стороны, чтобы подстроиться под Брюссель.

Американские должностные лица ранее неоднократно заявляли о готовности ввести серьезные экономические санкции против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. В частности, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на прошлой неделе утверждала, что речь идет о рестрикциях, которые, по сути, будут равносильны полной изоляции России от мировой финансовой системы.