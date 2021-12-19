В Украине в «красной» зоне осталось 8 областей

В Украине по состоянию на 19 декабря, в «желтой» зоне адаптивного карантина находится Киев и 16 областей: Одесская, Закарпатская (с 16 декабря), Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Днепропетровская, Черновицкая, Херсонская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Львовская, Луганская, Кировоградская, Ивано-Франковская, сообщает пресс-служба Минздрава.
В «оранжевой» зоне не находится ни одной области.
Красному уровню эпидемической опасности соответствует восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.
Во всех областях кроме Волынской, Запорожской и Николаевской областях стабилизировались эпидемические показатели.
При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут вскоре выйти из «красной» зоны адаптивного карантина.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016