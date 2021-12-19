В Украине в «красной» зоне осталось 8 областей

В Украине по состоянию на 19 декабря, в «желтой» зоне адаптивного карантина находится Киев и 16 областей: Одесская, Закарпатская (с 16 декабря), Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Днепропетровская, Черновицкая, Херсонская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Львовская, Луганская, Кировоградская, Ивано-Франковская, сообщает пресс-служба Минздрава.

В «оранжевой» зоне не находится ни одной области.

Красному уровню эпидемической опасности соответствует восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Во всех областях кроме Волынской, Запорожской и Николаевской областях стабилизировались эпидемические показатели.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут вскоре выйти из «красной» зоны адаптивного карантина.