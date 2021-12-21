Витренко сообщил о планах Украины помешать запуску «Северного потока – 2»

Украина разработала план дальнейших юридических шагов, цель которых — помешать запуску «Северного потока — 2». Об этом во вторник сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», — написал он на своей странице в Facebook.
Витренко отметил, что наша страна прилагает максимум усилий в противостоянии запуску «Северного потока — 2». Он считает, что благодаря в том числе и действиям украинской стороны «удалось отстрочить достройку этого трубопровода более чем на год». «Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами», — утверждает он. Кроме того, Витренко напомнил о том, что «Нафтогаз» подключился к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2».
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