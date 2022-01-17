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Витренко считает, что «Северный поток-2» нужен для подготовки агрессии РФ против Украины

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Витренко считает, что «Северный поток-2» нужен для подготовки агрессии РФ против Украины

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что газопровод «Северный поток — 2» способствует подготовке российского нападения на Украину. «Мы уверены на 100 процентов, что „Северный поток — 2“ имеет единственную цель — исключить Украину из числа стран, участвующих в транзите газа в Европу», — заявил Витренко газете Süddeutsche Zeitung в понедельник, 17 января. По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину, и «он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой».

Концерн «Нафтогаз» управляет на территории Украины сетью трубопроводов протяженностью в 38 тысяч километров. Среди прочего он до сих пор обеспечивает транзит российского газа в Европу. По мнению Витренко, Москва преследует цель — прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава украинского концерна. В случае войны в Украине «не останется газопроводов», утверждает Витренко, поскольку «первые бомбы упадут на них».

Витренко не согласен с утверждением канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим, а не политическим проектом. «Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода. — Ред.) может наказать Украину за европейский выбор», — заявил он. По словам менеджера, выгоду от «СП-2» будет получать и Германия, на территории которой он заканчивается.

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Строительство «Северного потока — 2» было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления «СП-2». Ожидается, что сертификация газопровода может завершиться летом текущего года. В новом правительстве ФРГ нет единого мнения об этом проекте. В то время как социал-демократы его поддерживают, «зеленые» многократно требовали остановить проект.

Юрий Витренко, Северный поток-2, отношения с Россией
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